Auf dem Weg nach Schweden

Ostsee-Fähre läuft vor Finnland auf Grund

22.11.2020, 12:54 Uhr | dpa

Auf Grund gelaufen: Videoaufnahmen zeigen das festgesetzte Schiff in der Ostsee. (Quelle: Reuters)

Eine Passagierfähre mit mehr als 400 Personen an Bord ist am Samstag vor der Inselgruppe Aland in der Ostsee auf Grund gelaufen. Amateuraufnahmen zeigen eine raue See und starke Winde. (Quelle: Reuters)

Schrecken für Hunderte Passagiere einer Ostsee-Fähre: Ihr Schiff strandet bei starken Winden vor Finnland, sie sitzen über Nacht fest. Am Morgen gibt es Entwarnung.

Ein vor der finnischen Inselgruppe Åland gestrandetes Schiff mit 429 Menschen an Bord ist am Sonntag ins Fährterminal gezogen worden. Schlepper-Schiffe brachten die "Viking Grace" zum nahe gelegenen Kai, wie die finnische Küstenwache mitteilte.

Die 331 Passagiere und 98 Besatzungsmitglieder hatten die Nacht an Bord verbracht, nachdem die Fähre am Vortag bei der Stadt Mariehamn in der Nähe des Hafens auf Grund gelaufen war. Verletzte gab es laut Reederei Viking Line nicht. Videoaufnahmen zeigen die schlechten Wetterverhältnisse, die vor Ort herrschten.

Ein starker Windstoß hat das Schiff offenbar weggetrieben

Die Insassen der Ostsee-Fähre wurden im Terminal registriert, sie sollte mit Schiffen nach Finnland oder Schweden gebracht werden. Die "Viking Grace" war auf dem Weg von der schwedischen Hauptstadt Stockholm ins südfinnische Turku unterwegs, als es zu dem Unfall kam.

Es sehe danach aus, dass ein starker Windstoß die Fähre in Richtung Küste getrieben habe, wo sie auf Grund gelaufen war, sagte Jan Hanses von der Reederei dem Rundfunksender Yle. Genauere Angaben zur Unfallursache gab es zunächst nicht. Taucher untersuchten den Boden des Schiffes und stellten zunächst weder Schäden noch Lecks fest.

Die "Viking Grace" wurde 2012 gebaut und kann bis zu 2.800 Passagiere transportieren. Das Schiff werde den Angaben zufolge in den nächsten Tagen zur Inspektion in die Reparaturwerft Turku gebracht. Bereits im September war ein Schiff der Reederei vor der Inselgruppe auf Grund gelaufen. Damals waren rund 280 Menschen an Bord, auch hier wurde niemand verletzt.