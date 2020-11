Pflegekräfte am Limit

Corona im Altenheim: "Müssen entscheiden wer Sauerstoff kriegt"

Ein Pflegeheim aus dem Kreis Gießen sucht über die sozialen Medien nach Freiwilligen. Mit dem verzweifelten Schritt ist das Seniorenzentrum nicht allein. Steigende Infektionszahlen bringen die Fachkräfte an ihre Belastungsgrenze.

Während in der zweiten Corona-Welle zunächst jüngere Zielgruppen die Infektionszahlen nach oben trieben, zeichnet sich nun eine Trendwende ab. So zeigt eine aktuelle Video-Animation von t-online, dass sich vor allem mehr Menschen höheren Alters mit dem Coronavirus infizieren.

Auch in Pflege- und Seniorenheimen kommt es zu Infektionsherden. So katapultierte unter anderem ein Ausbruch in einem Altenpflegeheim in Speyer die rheinland-pfälzische Kleinstadt binnen Tagen an die Spitze der deutschlandweiten Inzidenz-Rangliste.

Ein Seniorenzentrum in Gießen wandte sich sogar mit einem Hilfeaufruf an Freiwillige aus der Region. Eine Mitarbeiterin erzählt im Interview, wie belastend die Situation ist und zu welchen Maßnahmen sie dadurch gezwungen werden. Das Video sehen sie oben oder hier.

Verwendete Quellen: Videobeitrag von RTL