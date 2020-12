Winterwetter in Europa

Starker Schneefall sorgt für Chaos in den Alpen

05.12.2020, 16:57 Uhr | lr, t-online, dpa

Schneeberge am Straßenrand in Brenner (Südtirol): Hunderte Haushalte waren in der Region nach dem starken Wintereinbruch ohne Strom. (Quelle: Bernd März/dpa)

Zwei Tiefdruckgebiete haben Europa fest im Griff. Während es in Deutschland relativ mild bleibt und nur vereinzelt schneit, sind die Einsatzkräfte in den Nachbarländern gefordert.

In Südtirol gilt an diesem Wochenende die Aufmerksamkeitsstufe Alfa gleich doppelt: Neben der Corona-Pandemie sind die Einsatzkräfte auch wegen kräftiger Schneefälle in Alarmbereitschaft. Bis zum Morgen fielen in einzelnen Orten bereits bis zu 80 Zentimeter Neuschnee.



Die Folge: Einige hundert Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. Umgestürzte Bäume sorgten für Straßensperrungen und ausgefallene Zugverbindungen in der ganzen Region. Die Bilder des Schneetreibens in Europa sehen Sie hier.

Ski-Rennen in der Schweiz abgesagt

Auch in der Schweiz schneit es kräftig, deshalb musste in St. Moritz das Super-G-Rennen der Damen im Ski-Weltcup am Samstag kurzfristig abgesagt werden. Im Kanton Tessin wurde die zweithöchste Gefahrenstufe ausgerufen, in Graubünden kam es zu Stromausfällen.

In Frankreich ist ein Privatjet aus der Schweiz wegen des starken Schneefalls von der Landebahn des Flugplatzes Annecy-Mont Blanc abgekommen. Dorthin war der Flug wegen des schlechten Wetters umgeleitet worden. Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

In Deutschland bleibt es hingegen überwiegend trüb und regnerisch, Schnee fällt vor allem in höheren Lagen. So wurden für den Alpenrand bis zu 15 Zentimeter Neuschnee angekündigt. Wegen der hohen Temperaturen könnte der Schnee jedoch schnell schmelzen.



Ursache dafür sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwei Tiefdruckgebiete, die sich mit ihren Ausläufern hartnäckig über West- und Mitteleuropa halten. "Die Wetterlage ist ziemlich festgefahren", sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach. Auch in der kommenden Woche sei daher "keine nennenswerte Wetteränderung zu erwarten".

Die Temperaturen pendeln auch am Sonntag im Osten zwischen fünf und elf Grad, im restlichen Land werden bei starker Bewölkung maximal sechs Grad erreicht. Auch am Montag und Dienstag bleibt es den Angaben zufolge bewölkt oder neblig trüb und es gibt immer wieder etwas Regen. "Allenfalls im Osten kann sich zeitweise auch spätherbstliches Feeling einstellen", sagte der Meteorologe. Nachts gibt es vor allem in den Alpen mäßigen Frost.