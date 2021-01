Von Spaziergänger gefunden

Bayern: Mann bei Waldarbeiten von Baum erschlagen

05.01.2021, 15:53 Uhr | AFP, sje

Tragischer Unfall in Bayern: Ein 41-Jähriger Mann wurde bei Fällarbeiten von einem Baum erschlagen. Ein Spaziergänger fand den Toten im Wald.

Im bayerischen Landkreis Erding ist ein 41 Jahre alter Mann bei Holzfällarbeiten gestorben. Der Mann habe am Montagnachmittag allein in einem Waldstück gearbeitet, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Dienstag in Ingolstadt mit.

Bei den Fällarbeiten sei er von einem Baum getroffen und unter diesem begraben worden. Dadurch habe er sich unter anderen tödliche Kopfverletzungen zugezogen, so die Polizei.



Ein Spaziergänger habe den Toten entdeckt. Es gibt nach Polizeiangaben keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden.