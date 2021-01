In Leitplanke gekracht

24 Tonnen Speiseöl laufen nach Lkw-Unfall auf Fahrbahn

12.01.2021, 07:25 Uhr | dpa, sje, t-online

In Niedersachsen kam es am Montagabend zu einem schweren Unfall auf der A 27: Ein Lastwagen kippte nach einem Crash um. Die Ladung lief aus, die Autobahn war am Morgen immer noch gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten haben sich mehrere Tonnen Speiseöl aus einem Lkw auf die Autobahn ergossen und zu einer mehrstündigen Sperrung der Autobahn 27 geführt. Der Lastwagen war am Montagabend zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Leitplanke gekracht, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kippte der Sattelzug samt Tankauflieger, in dem sich etwa 24 Tonnen Speiseöl befanden – die Ladung verteilte sich fast vollständig auf der Fahrbahn. Zunächst war fälschlicherweise davon ausgegangen worden, der Lastwagen hätte Gefahrgut geladen.

Der 50 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde in eine Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war um die Unfallstelle herum auch am Dienstagmorgen noch in beide Richtungen gesperrt.