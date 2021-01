Mindestens drei Tote

Heftige Explosion nach Gasleck im Stadtzentrum von Madrid

20.01.2021, 18:54 Uhr | dpa

Bei einer Explosion in der spanischen Hauptstadt Madrid sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere Menschen wurden verletzt. (Quelle: Reuters)

Das Zentrum von Madrid ist von einer Explosion erschüttert worden. Ein Gebäude wurde zerstört. Es soll sich Medienberichten zufolge um ein Residenz- und Bürogebäude für Priester handeln.

Mindestens drei Menschen sind am Mittwoch bei einer Explosion in einem Gebäude im Zentrum der spanischen Hauptstadt Madrid ums Leben gekommen. Man habe bereits die Leichen einer 85 Jahre alten Frau und eines noch nicht identifizierten Mannes geborgen, berichteten der spanische Fernsehsender RTVE und andere Medien unter Berufung auf Sprecher des Innenministeriums und der Feuerwehr. Wenig später wurde ein dritter Toter gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen seien außerdem zehn Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer, hieß es.

Die Explosion wurde durch ein Gasleck verursacht. Das Unglück sei am Mittwoch gegen 15 Uhr geschehen, als gerade Wartungsarbeiten am Heizkessel des Unglücksgebäudes durchgeführt worden seien, sagte der Vertreter des spanischen Innenministeriums in der Region Madrid, José Manuel Franco, vor Journalisten. Der Mann, der diese Arbeiten durchführte, werde vermisst.

Fassade stürzte ein



Wie TV-Bilder zeigten, stürzte die Fassade des sechsstöckigen Gebäudes mit der Hausnummer 98 der Straße Calle de Toledo – etwa 700 Meter südlich der Plaza Mayor – nahezu völlig ein. Es handele sich um ein Residenz- und Bürogebäude für Priester, hieß es. "Es war eine schreckliche Explosion, Trümmerteile flogen durch die Luft", erzählte eine sichtlich mitgenommene Nachbarin im Fernsehen.

Zerstörtes Haus: Über dem Stadtzentrum von Madrid war der Rauch der Explosion zu sehen. (Quelle: Susana Vera/Reuters)



Die Feuerwehr, die Polizei und die Notfalldienste waren mit circa zwei Dutzend Fahrzeugen im Einsatz. Bewohner von Nachbargebäuden, darunter eines Seniorenheimes, wurden nach Medienberichten umgehend in Sicherheit gebracht. Die Unglücksstelle wurde wegen Einsturzgefahr weiträumig abgeriegelt.