Drama in Grenzgebieten

Video zeigt: Immer mehr Flüchtlinge kämpfen sich durch Schnee über die Alpen

Trotz des harten Winters ist die Zahl der Flüchtlinge gestiegen, die über die Balkanroute nach Europa kommen. Video-Aufnahmen zeigen die Bilder vor Ort und die erschütternden Erfahrungen der Menschen.

Die Zahl der Flüchtlinge, die über die Balkanroute nach Italien kommen, ist in den vergangenen Monaten wieder gestiegen. In den ersten elf Monaten des Jahres 2020 wurden laut offiziellen Daten des italienischen Innenministeriums 1.240 Menschen von den italienischen Behörden im Grenzgebiet nach Slowenien zurückgewiesen. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es lediglich 203. Laut Unterstützergruppen an der französischen Grenze nimmt auch dort die Zahl der Flüchtlinge und Migranten seit Juni deutlich zu. In den vergangenen Monaten waren vermehrt Familien unter den Gestrandeten.



So versuchen die Menschen im Schnee und bei eisiger Kälte, über die Berge nach Frankreich oder Österreich zu gelangen. Viele berichten von Zurückweisungen, sogenannten "Pushbacks", durch die französische oder italienische Polizei, andere von Misshandlungen oder Schikane. Viele Geflüchtete kämpfen gegen eisige Temperaturen und schlimmen Bedingungen an den Transitzonen. Ärzte ohne Grenzen warnt vor einer dramatischen Lage.

