Nahe Malediven

Chinesische Raketenstufe offenbar ins Meer gestürzt

09.05.2021, 05:38 Uhr | AFP, t-online, wan

Eine 18 Tonnen schwere chinesische Raketenstufe ist nach ersten Angaben im Indischen Ozean ins Meer gestürzt. Das berichten die Weltraum-Webseite Spacetrack und chinesische Fernsehsender.

Der chinesische Staatssender CCTV berichtete, das 18 Tonnen schwer Objekt sei um 4.24 MESZ in die Erdatmosphäre eingetaucht und zerfallen. Für die Absturzstelle im Meer wurden der genaue Längen- und Breitengrad angegeben. Offenbar liegt sie nahe der Malediven.

Eine Rakete vom Typ Langer Marsch-5B hatte Ende April das erste Modul einer neuen chinesischen Raumstation ins All gebracht. Anschließend begann der Hauptteil der Rakete, die Erde in einer unregelmäßigen Flugbahn zu umkreisen und verlor seitdem unkontrolliert an Höhe.

Eine exakte Absturzstelle war laut Experten schwer vorherzusagen. Weil etwa 70 Prozent der Erdoberfläche von Wasser bedeckt sind, war eine Landung im Meer am wahrscheinlichsten. Ein Absturz in bewohntem Gebiet oder auf ein Schiff wurde zunächst nicht ausgeschlossen.