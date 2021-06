Fast 47 Grad

Rekordhitze in Kanada und den USA gemeldet

28.06.2021, 11:01 Uhr | AFP

English Bay in Vancouver, British Columbia: Dort war es so heiß, wie nie zuvor. (Quelle: Xinhua/imago images)

Extreme Temperaturen: So hohe Werte wie noch nie zuvor sind im westlichen Kanada und den nördlichen USA verzeichnet worden. Warnungen wurden ausgesprochen.

Der Westen Kanadas und der Nordwesten der USA werden von einer extremen Hitzewelle heimgesucht. In der Ortschaft Lytton in der kanadischen Provinz British Columbia wurde am Sonntag die Rekordtemperatur von 46,6 Grad Celsius gemessen. Dies ist die höchste Temperatur, die jemals in Kanada verzeichnet wurde, wie das Umweltministerium des Landes mitteilte. Temperaturen von über 40 Grad wurden am Wochenende in ganz British Columbia gemessen.

Die zuvor höchste gemessene Temperatur in Kanada betrug 45 Grad Celsius und war im Juli 1937 in zwei Städten der Provinz Saskatchewan verzeichnet worden. Das Umweltministerium gab wegen der extremen Hitze Warnungen für British Columbia und die Provinz Alberta sowie für Teile von Saskatchewan, Yukon und der Northwest Territories heraus. Die Hitzewelle werde die ganze Woche über andauern, hieß es. Die Temperaturen würden zehn bis 15 Grad über den Normalwerten liegen.

Eine ähnliche Warnung vor einer "gefährlichen Hitzewelle" veröffentlichte der nationale Wetterdienst der USA für die nordwestlichen Bundesstaaten Washington und Oregon. Für Montag wurde dort eine Rekordhitze in den Großstädten Seattle und Portland erwartet.