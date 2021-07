LIVEEin Todesopfer bestätigt

Werkbetreiber äußert sich nach Explosion in Leverkusen

27.07.2021, 13:59 Uhr | dpa, joh

In Leverkusen steigt derzeit eine riesige Rauchwolke auf: Auf dem Gelände eines Chemieparks ist es zu einer Explosion gekommen. Verfolgen Sie die Pressekonferenz jetzt live.

Bei einer Explosion im Chempark Leverkusen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das bestätigte die Sprecherin der Stadt Leverkusen t-online. Mehrere Menschen wurden verletzt. Bislang sind vier Schwerverletzte und zwölf Verletzte geborgen worden. Die Stadt teilte mit, dass 16 Menschen noch vermisst werden.

Die Explosion ereignete sich nach Angaben des Unternehmens aus bisher unbekannter Ursache gegen 09.40 Uhr im Tanklager des Entsorgungszentrums Bürrig. Nach Angaben der Stadt brennt zudem ein Tank mit Lösungsmitteln. "Die Löscharbeiten mussten warten, bis eine Stromleitung vom Netz getrennt war. Das ist nun geschehen. Die Löscharbeiten beginnen." Anwohner des Chemiebetriebs wurden aufgefordert, geschlossene Räume aufzusuchen sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auf dem Gelände des Chemparks befinden sich auch Anlagen des Chemiekonzerns Bayer.

Situation noch unübersichtlich

Auf Videos bei Twitter ist zu sehen, wie eine riesige Rauchwolke das Gelände großräumig einhüllt. Der Knall habe das ganze Stadtgebiet erschüttert und sei bis nach Bergisch Gladbach zu hören gewesen, berichtet der "WDR". "Ausmaß und Ursache der Schadenslage sind aktuell noch nicht bekannt", erklärte die Polizei in einer Mitteilung.

Schwarze Rauchwolke in Leverkusen: Durch eine Explosion sind mehrere Menschen verletzt worden. (Quelle: Sebastian Klemm/t-online)



Die Situation vor Ort ist derzeit noch unübersichtlich. "Wir sind mit vielen Polizeikräften vor Ort und klären die Situation", teilte die Kölner Polizei am Vormittag auf Twitter mit. Zugleich bat die Polizei, den Bereich großräumig zu meiden und die Straßen für Einsatzkräfte freizuhalten.

Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr und Luftmesswagen waren im Einsatz. Erste Luftmessungen der Umweltschutzeinheiten im Kölner Norden ergaben laut Feuerwehr gegen Mittag, dass derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. Die Messungen würden fortgesetzt. Gleichwohl wurden Autofahrer aufgefordert, Fahrzeugfenster geschlossen zu halten und die Lüftungen auszustellen.

Warnung vor "extremer Gefahr"

Das Bundesamt für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz hat die Warnstufe "Extreme Gefahr" für den betroffenen Bereich um Leverkusen ausgerufen. Die Einstufung wurde auch über die Nina-Warn-App verschickt. In der Mitteilung des Bundesamtes heißt es: "Schließen Sie Türen und Fenster, gehen Sie in ein Gebäude, rufen Sie die 112 nur an, wenn Sie Angaben zum Geschehen machen können."

Die Autobahn A1 ist in beide Fahrtrichtungen im Bereich Leverkusen gesperrt. Betroffen von der Sperrung sind laut Polizei das Autobahnkreuz Leverkusen, der Westring in Leverkusen und die A1 zwischen Autobahnkreuz Köln-Nord und Autobahnkreuz Leverkusen in beiden Richtungen.

Nach Angaben von "Straßen.NRW" wurde auch der Leverkusener Westring (L108) zwischen dem Leverkusener Westkreuz und Rheindorf gesperrt. Sofort eingestellt wurden auch die Arbeiten an der unmittelbar angrenzenden Baustelle der Leverkusener Rheinbrücke. Alle Mitarbeiter der Baufirmen hätten die Baustellen verlassen, hieß es. Im Bereich der Autobahnen seien aber keine Personen zu Schaden gekommen.

Der Chempark ist nach eigenen Angaben einer der größten Chemieparks Europas. An den drei Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen sind über 70 Firmen angesiedelt.