Sturmtief "Ignatz" erreicht Deutschland – Autobahnen gesperrt

21.10.2021, 10:13 Uhr | dpa

Ein Sturm zieht auf: Die Animation zeigt, wo in Deutschland die Böen am heftigsten werden. (Quelle: t-online)

Der erste kräftige Herbststurm hat Deutschland erreicht: Vor allem vom Saarland bis nach Sachsen wird vor Orkanböen gewarnt. Am Morgen kam es zu ersten Sturmschäden. Alle Informationen im Newsblog.

Das Sturmtief "Ignatz" hat am frühen Donnerstagmorgen mit kräftigen Böen, Gewittern und Regen Deutschland erreicht. Im Laufe des Tages rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einem Streifen über die Mitte bis in den Osten und Nordosten Deutschlands mit schweren Sturmböen und teilweise orkanartigen Böen von bis zu 140 Kilometern pro Stunde.

A61 wegen querstehender Lkw gesperrt

Auf der Rheinbrücke in Speyer haben Sturmböen am Morgen mehrere Lkw erfasst. Die Lastwagen standen daraufhin quer, zum Teil stürzten Anhänger um. Die Autobahn 61, die über die Brücke führt, wurde in beiden Richtungen gesperrt. Berichte über Verletzte gibt es bislang nicht.

Unfall in Speyer: Auf der Rheinbrücke steht ein Lastwagen quer. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die anhaltenden Sturmböen den Anhänger des Fahrzeugs erfassten und dieser so umstürzte. (Quelle: Rene Priebe/Pr-Video/dpa)



Autobahn 44 nahe Tagebau Garzweiler gesperrt



Die Autobahn A44 ist wegen des Sturms zum Teil gesperrt worden. In beiden Richtungen zwischen Dreieck Jackerath und dem Kreuz Holz ist die A44 gesperrt, berichten die "Aachener Nachrichten". Die Strecke werde erst wieder frei gegeben, wenn die Unfallgefahr nicht mehr so hoch sei. Die Polizei habe immer wieder kleinere Vorfälle registriert, zu größeren Unfällen war es aber nicht gekommen.



Stromausfälle in Frankreich



Heftige Sturmböen haben am frühen Donnerstagmorgen in Nordfrankreich Störungen im Verkehr und bei der Stromversorgung verursacht. Etwa 250.000 Haushalte seien ohne Strom, schrieb Netzbetreiber Enedis auf Twitter. Allein in der Normandie waren demnach 80.000 Haushalte betroffen.

Im Norden und Nordwesten des Landes kam es teils zu massiven Zugausfällen. Auch in der Region um Paris herum war der Verkehr eingeschränkt. Die Sturmböen waren laut Météo France mit bis zu 175 Kilometern pro Stunde über das Land gezogen. Am Morgen galt noch für drei Départements im Nordosten die Warnstufe Orange.



Unwetterwarnung für Baden-Württemberg



Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Donnerstag orkanartige Böen im Bergland sowie Sturmböen in den nördlichen Landesteilen. Vereinzelt könne es zu Gewittern kommen. Im Bergland werden orkanartige Böen bis 110 Kilometern pro Stunde erwartet. Auf dem Feldberg können es bis zu 140 Kilometern pro Stunde werden. Laut dem Deutschen Wetterdienst könne es im Norden von Baden-Württemberg auch einzelne Gewitter mit Böen bis zu 115 Kilometern pro Stunde und Hagel geben. Grund dafür ist ein umfangreiches Tiefdruckgebiet über Nordeuropa. Gegen Abend soll der Wind abschwächen.

Zahlreiche Sturmeinsätze in NRW: Polizei mahnt zur Vorsicht



Sturmböen haben in Düsseldorf mehrere Einsätze der Feuerwehr ausgelöst. Seit der Nacht zu Donnerstag seien die Kräfte zu 47 Gefahrenstellen ausgerückt, meistens wegen loser Äste, umgekippter Bäume oder Absperrungen an Baustellen, teilte die Feuerwehr mit.

Zwei Zelte, die unter anderem als Corona-Testzentrum genutzt wurden, mussten gesichert werden. "Bislang gibt es keine Meldungen über Verletzte im Zusammenhang mit dem Sturmtief." Einige geparkte Autos seien beschädigt worden.

Die Polizei im Märkischen Kreis mahnte wegen herabstürzender Äste und umgekippter Bäume zu besonderer Wachsamkeit. Die Einsatzkräfte hätten aufgrund des Sturmgeschehens bisher rund 30 Einsätze bewältigt. "In fast allen Fällen waren umgestürzte Bäume Auslöser von Gefahrstellen", teilte die Polizei mit. Es habe keine Verletzten gegeben.

Hamburg: Feuerwehrmänner stehen vor zwei umgestürzten Bäumen im Stadtteil Ohlsdorf. (Quelle: Steven Hutchings/TNN/dpa)



Baum stürzt auf Oberleitung: Bahnverkehr beeinträchtigt



Ein auf eine Oberleitung gestürzter Baum hat am Donnerstagmorgen für Beeinträchtigungen im Zugverkehr zwischen Hamburg und Kiel sowie Flensburg gesorgt. Die Meldung sei gegen 7.30 Uhr eingegangen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die Oberleitung auf der Strecke zwischen Neumünster und Rendsburg musste repariert werden. Es kam zu Verspätungen.

Viele Einsätze in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Entwurzelte Bäume, abgebrochene Äste, umgekippte Mülltonnen und Verkehrsschilder – in Rheinland-Pfalz und im Saarland hat der Sturm am Morgen und in der Nacht viele Einsätze von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. "Feuerwehr und Straßenmeisterei hatten alle Hände voll zu tun", sagte ein Sprecher der Polizei in Trier am Donnerstagmorgen. Allein in seinem Präsidium habe es aufgrund des Sturms in den vergangenen Stunden 65 Einsätze gegeben. Meist sei nur ein kleiner Sachschaden entstanden.

Schwere Böen an der Ostseeküste erwartet



Das Tief "Ignatz" bringt starke Sturmböen nach Mecklenburg-Vorpommern. Der DWD rechnet mit Windstärken von 85 bis 110 Kilometern die Stunde – an der Ostseeküste wird es besonders stürmisch. Dazu gibt es immer wieder Schauer und vereinzelt Gewitter. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 12 bis 16 Grad.

Parkplatz vor dem Südstrand in Wilhelmshaven: Wegen "Ignatz" besteht an der Nordseeküste Hochwassergefahr. (Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa)



Entwurzelte Bäume, weggewehte Trampoline

In Rheinland-Pfalz kam es wegen Ästen, Bäumen oder Mülltonnen auf der Straße zu mehreren Verkehrsunfällen. Menschen wurden nach Angaben verschiedener Polizeistellen dabei nicht verletzt. Auch im Norden des Bundeslandes wurden laut SWR viele Bäume entwurzelt. In der Westpfalz wurde bei Kirchheimbolanden ein Trampolin auf die Fahrbahn geweht. Im Ort Kindsbach kam es in der Nacht zu einem längeren Stromausfall.

Umgestürzte Bäume in Hessen

In Hessen gingen vor allem im Kreis Fulda am frühen Donnerstagmorgen zahlreiche Meldungen bei der Polizei ein. Verschiedene Sprecher berichteten von umgestürzten Bäumen, herumfliegenden Sonnenschirmen oder einem weggeflogenen Trampolin. Vereinzelt kam es zu kleinen Sachschäden. Menschen wurden nach Angaben der Polizei zunächst nicht verletzt. Es bleibe nun abzuwarten, wie sich der Sturm in Hessen im Laufe des Vormittages entwickele.

Lage in NRW noch übersichtlich



In Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstagmorgen zunächst nur vereinzelte kleine Einsätze wegen umgestürzter Bäume gemeldet worden. In Köln hieß es bei der Polizei: "Bei uns nichts Größeres." Vor allem im Oberbergischen seien ein paar Bäume umgekippt. Für den Rhein-Sieg-Kreis meldete die Polizei einen leichten Verkehrsunfall und weitere "zwei, drei Einsätze" – ebenfalls wegen Bäumen oder Ästen, die herabgestürzt seien.

Einschränkungen im Regionalverkehr

Im Regionalverkehr kam es am Morgen zu vereinzelten Einschränkungen. Die Bahn informierte Pendler via Twitter mit den Worten "Baum auf der Strecke" über eine gesperrte S-Bahn-Strecke zwischen Dortmund-Kley und dem Bochumer Hauptbahnhof. In beiden Richtungen werde ohne Zwischenhalt umgeleitet, es gebe Verspätungen und Teilausfälle. Für die Eurobahn RE13 zwischen Hamm Hauptbahnhof und Venlo wurden im Bereich Düsseldorf bis Venlo Verspätungen wegen der "aktuellen Wetterlage" gemeldet.

Schäden in Thüringen und Baden-Württemberg gemeldet



Auch andere Bundesländer meldeten erste Schäden aus der Nacht: Vereinzelt habe der Wind Bäume ausgerissen, Schlimmeres sei jedoch nicht passiert, hieß es etwa aus Thüringen und Baden-Württemberg. In Sachsen-Anhalt sprach die Polizei am Morgen lediglich von einzelnen abgeknickten Bäumen, vor allem in der Harzregion. Auch der Magdeburger Zoo soll heute offenbar geschlossen bleiben. Im niedersächsischen Delmenhorst war am Mittwochabend ein Mann von einem herabstürzenden Ast getroffen, aber nur leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Die Deutsche Bahn warnte vor möglichen Zugausfällen oder Verspätungen wegen des Sturms.

"Kurzlebige Tornados" möglich

In der Nordhälfte Deutschlands warnte der Wetterdienst vor ostwärts ziehenden Gewittern, bei denen orkanartige Böen mit bis zu 105 Kilometern pro Stunde wehen könnten. "Kurzlebige Tornados" seien dabei nicht ausgeschlossen, hieß es.