Kriminalität

Raubüberfall auf Dönerimbiss - Polizei schießt Mann an

23.12.2021, 13:46 Uhr | dpa

In Plettenberg kam es zu einem Raubüberfall auf einen Dönerimbiss. Foto: Markus Klümper/Sauerlandreporter/dpa. (Quelle: Markus Klümper/Sauerlandreporter/dpa)

Plettenberg (dpa) - Nach einem Raubüberfall auf einen Dönerimbiss im Sauerland hat die Polizei einen Mann angeschossen. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen und schwebte in Lebensgefahr, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen mitteilten.

Der Mann sei nach dem Raub mit einer Waffe in der Hand auf eine Streifenwagenbesatzung gestoßen. Auch nach mehrfacher Aufforderung habe er die Waffe nicht fallen gelassen. In der Folge sei es "zu einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei" gekommen. Weitere Details wurden nicht genannt.

Am Mittwochabend hatte der Tatverdächtige den Dönerimbiss in Plettenberg betreten und mit vorgehaltener Schusswaffe Geld aus der Kasse gefordert. Danach flüchtete er mit einer unbekannten Geldsumme. Wenige Minuten später kam es zu dem Schusswaffengebrauch der Polizei. Zunächst war nicht klargewesen, ob es sich bei dem Angeschossenen um den mutmaßlichen Täter handelte.