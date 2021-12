Animation zeigt Ausblick für Feiertage

Im Video: Wetterphänomen teilt Deutschland

In einigen Teilen des Landes schneite es in den vergangenen Tagen bereits. Doch die Aussichten auf Heiligabend versprechen nur in einer Ecke Deutschlands weiße Landschaften.

Wenn warme Luft auf Kälte trifft, wird es ungemütlich. So wie an Weihnachten in vielen Regionen. Aus zwei Richtungen ziehen Wolken über Deutschland – und das hat Folgen.

In einigen Teilen des Landes schneite es in den vergangenen Tagen. Nun geht es zweigeteilt weiter in der Republik. Das liegt an einer Warmluftfront, die auf Polarkälte trifft und für einen wilden Wetterwechsel sorgt. In einem Landesteil ist an dicke, weiße Flocken nicht zu denken, während woanders gute Chancen bestehen. Und: Es wird im Verlauf der Feiertage kälter.

Wie sich das Wetterphänomen auf Ihre Region auswirkt, wo es kräftig regnet oder sogar schreit und ob Sie für das Weihnachtswochenende Gummistiefel oder Schlitten bereithalten sollten – das erfahren Sie hier oder oben im Video.