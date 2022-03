Essex in England

Siebtklässer bricht auf Schulgelände zusammen und stirbt

In England ist ein Kind auf ungewöhnliche Weise gestorben. Es sei auf dem Schulgelände zusammengebrochen – jede Hilfe kam zu spät. Die Todesursache ist offiziell unklar, doch die Ermittler haben eine Vermutung.

Im englischen Essex ist am Montag ein Siebtklässler überraschend gestorben. Wie britische Medien berichteten, habe er sich auf dem Gelände der Shoeburyness High School befunden, als er plötzlich zusammenbrach.



Ersthelfer und Sanitäter seien zu Hilfe geeilt, doch für den Jungen kam jede Hilfe zu spät. Nur wenige Stunden später sei der Junge im Krankenhaus für tot erklärt worden.



Todesursache ist unklar

Nach Angaben des örtlichen Rettungsdienstes waren mehrere Krankenwagen und ein Rettungshubschrauber in den Einsatz involviert. Die Todesursache gilt als unklar. Ermittlungen zufolge werde ein Herzinfarkt nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen halten am Dienstag weiter an, so die Polizei.

Einem Schulsprecher sowie der Polizei zufolge seien keine anderen Personen beteiligt gewesen sein. Auch Gerüchte einer Messerattacke, die in den Sozialen Medien kursiert haben sollen, weisen die Ermittler zurück.