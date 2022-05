Aktualisiert am 06.05.2022 - 07:53 Uhr

Die Raumkapsel mit dem Saarl├Ąnder und drei US-Amerikanern landete am Freitag von vier Fallschirmen gebremst im Meer vor der US-K├╝ste, wie die Raumfahrtbeh├Ârde Nasa mitteilte.

Maurer hatte seit November 2021 auf der Internationalen Raumstation ISS an wissenschaftlichen Experimenten geforscht und war f├╝r Arbeiten auch ins freie Weltall ausgestiegen. Der Astronaut der europ├Ąischen Raumfahrtagentur Esa war der zw├Âlfte Deutsche im Kosmos. Am sp├Ąten Freitagabend wird er zur├╝ck in Deutschland erwartet.