Mindestens ein Auto weist ein Einschussloch auf. Teile des gesamten, recht un├╝bersichtlichen Gel├Ąndes im n├Ârdlichen Duisburger Stadtteil Hamborn rund um den Tatort am Altmarkt sind noch am Donnerstag mit Flatterband abgesperrt. Die Feuerwehr hilft in der Nacht beim Ausleuchten des Gebietes mit Scheinwerfern.

Bei Sch├╝ssen auf offener Stra├če sind in Duisburg am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Zwei Schwerverletzte wurden ins Krankenhaus transportiert, sind aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Zwei weitere Personen sind eigenst├Ąndig zum Arzt gegangen. Warum es zu der Eskalation kam? Das ist Stunden danach noch nicht ganz klar. Fest steht: 15 Menschen wurden vor├╝bergehend in Gewahrsam genommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Die Spur f├╝hrt ins Milieu der Rocker und Clans.

Der neue Duisburger Polizeipr├Ąsident Alexander Dierselhuis, der erst am 1. April seine neue Position angetreten hat und als Experte f├╝r Clan-Kriminalit├Ąt gilt, bricht eine Dienstreise ab und kehrt ins Polizeipr├Ąsidium zur├╝ck. "Es liegen diverse Videos vor, die teilweise sehr gute Qualit├Ąt haben, so dass wir hoffnungsvoll sind, ├╝ber die 15 Tatverd├Ąchtigen hinaus noch weitere ermitteln zu k├Ânnen", sagt der Polizeichef am Mittag in Duisburg. Zur Motivlage k├Ânne man "noch nichts Finales" sagen, so Dierselhuis. "Was wir best├Ątigen k├Ânnen ist, dass an der Auseinandersetzung sowohl Rocker als auch Clanangeh├Ârige beteiligt waren. Was die genaue Ursache des Streit war, m├╝ssen die weiteren Ermittlungen ergeben."