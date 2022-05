Duisburg (dpa) - Nach Sch├╝ssen am Mittwochabend auf offener Stra├če in Duisburg mit vier Verletzten hat eine Mordkommission die Ermittlungen ├╝bernommen. Im Zuge zahlreicher Personalienfeststellungen seien 15 Personen vor├╝bergehend in Gewahrsam genommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Duisburg mit.