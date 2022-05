Das Blatt habe die Auszeichnung in der Kategorie "Dienst an der ├ľffentlichkeit" f├╝r seine "├╝berzeugend erz├Ąhlten und anschaulich pr├Ąsentierten Berichte ├╝ber den Angriff auf Washington" erhalten. Diese h├Ątten der ├ľffentlichkeit ein "gr├╝ndliches und unerschrockenes Verst├Ąndnis ├╝ber einen der dunkelsten Tage der Nation vermittelt", hie├č es zur Begr├╝ndung bei der Verleihung in New York am Montag.