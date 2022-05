Essen (dpa) - Der Zugriff erfolgt um 4.20 Uhr morgens: Schwer bewaffnete Spezialeinheiten st├╝rmen ins Kinderzimmer eines 16-j├Ąhrigen Sch├╝lers in Essen-Borbeck. Die Eltern sind ebenfalls in der Wohnung und m├╝ssen mit ansehen, wie ihr Sohn festgenommen wird.

Die Erkenntnisse aus der Nacht haben Folgen f├╝r Hunderte Sch├╝ler in Essen: Sie stehen am Morgen vor geschlossenen T├╝ren. Das katholische Don-Bosco-Gymnasium und die fr├╝here Realschule des 16-J├Ąhrigen werden akribisch mit zehn Sprengstoff-Sp├╝rhunden durchsucht. Erst am sp├Ąten Nachmittag gibt die Polizei endg├╝ltig Entwarnung: Sie hat in beiden Schulen keinen verd├Ąchtigen Gegenstand gefunden.