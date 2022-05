Ermittlungen nach Gewalttat an Gymnasium: Was war das Motiv?

Bremerhaven (dpa) - Nach der Attacke in einem Gymnasium, bei der eine SchulbeschÀftigte lebensgefÀhrlich verletzt wurde, werden an diesem Freitag die Ermittlungen fortgesetzt.

Ein 21-JĂ€hriger soll mit einer Armbrust auf die Mitarbeiterin der Schule in Bremerhaven geschossen haben. Kurz nach dem Angriff nahm die Polizei den VerdĂ€chtigen in der NĂ€he des Tatorts fest. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Die Tatwaffe wurde nach Polizeiangaben beschlagnahmt, ebenso eine Schreckschusswaffe und zwei Messer. Das Amtsgericht Bremerhaven erließ am Donnerstagabend einen Haftbefehl gegen den 21-JĂ€hrigen, er wurde laut Polizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Mann war am Donnerstag gegen 9.15 Uhr in das SchulgebĂ€ude eingedrungen. Zur Tatzeit waren nach Behördenangaben rund 140 SchĂŒlerinnen und SchĂŒler sowie LehrkrĂ€fte in der Schule. Es standen AbiturprĂŒfungen an, deshalb waren vergleichsweise wenige Jugendliche anwesend. WĂ€hrend SpezialkrĂ€fte das GebĂ€ude nach der Gewalttat durchsuchten, mussten die SchĂŒler zum Teil mehrere Stunden in ihren UnterrichtsrĂ€umen ausharren.