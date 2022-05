Kleinflugzeug in Frankreich abgestürzt – Fünf Tote

Beim Absturz eines Kleinflugzugs im S├╝dosten Frankreichs in der Region Auvergne-Rh├┤ne-Alpes sind am Samstag f├╝nf Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien vier Mitglieder einer Familie, teilte die Feuerwehr mit. Das Flugzeug sei kurz nach dem Start w├Ąhrend eines Rundflugs nord├Âstlich von Grenoble verungl├╝ckt.

Augenzeugen alarmierten die Rettungskr├Ąfte, die in dem ausgebrannten Flugzeugwrack die Leichen von vier Erwachsenen und einem Kind entdeckten. Rund 60 Feuerwehrleute waren am Ungl├╝cksort im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft in Grenoble leitete Ermittlungen zur Unfallursache ein.