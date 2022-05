Krankheiten Gesundheitsministerium erwartet weitere Affenpocken-FÀlle Von dpa Aktualisiert am 23.05.2022 - 16:04 Uhr Lesedauer: 4 Min. Diese elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt reife, ovale Affenpockenviren (l) und kugelförmige unreife Virionen (r), die aus einer menschlichen Hautprobe stammen. (Quelle: Cynthia S. Goldsmith/Russell Regner/CDC/AP/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Nach dem Auftreten erster FĂ€lle von Affenpocken in Deutschland werden nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach EindĂ€mmungsmaßnahmen vorbereitet.

FĂŒr Deutschland wĂŒrden aktuell Empfehlungen zu Isolation und QuarantĂ€ne erarbeitet, sagte der Minister am Montag am Rande der Weltgesundheitsversammlung in Genf. Er gehe davon aus, dass sie bereits an diesem Dienstag vorgelegt werden könnten. Zudem werde ĂŒber Impfempfehlungen fĂŒr besonders gefĂ€hrdete Personen nachgedacht. Er habe schon Kontakt mit einem Hersteller aufgenommen, der Impfstoffe spezifisch fĂŒr Affenpocken herstellt, so Lauterbach.

Das Bundesgesundheitsministerium rechnete mit weiteren Affenpocken-Nachweisen. "Aufgrund der vielfĂ€ltigen Kontakte der derzeit Infizierten ist in Europa und auch in Deutschland mit weiteren Erkrankungen zu rechnen", heißt es in einem Bericht fĂŒr den Gesundheitsausschuss des Bundestages. Bis Sonntag waren demnach bundesweit vier FĂ€lle erfasst, einer in MĂŒnchen und drei in Berlin. Proben zahlreicher weiterer Menschen werden analysiert, zudem suchen Behörden nach Kontaktpersonen nachweislich Infizierter. Weltweit sind inzwischen weit ĂŒber 100 FĂ€lle nachgewiesen, wegen der langen Inkubationszeit von bis zu drei Wochen gehen Experten von einer Vielzahl weiterer Meldungen in nĂ€chster Zeit aus.

LÀngere QuarantÀne-Zeiten nötig

Die britische Gesundheitsbehörde UKHSA setzte am Montag als empfohlene QuarantĂ€nezeit fĂŒr enge Kontaktpersonen von Infizierten drei Wochen fest. Belgische Behörden ordnen eine 21-tĂ€gige Isolation fĂŒr Infizierte an, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Montag bestĂ€tigte. FĂŒr Kontaktpersonen gilt dies dort nicht, ihnen wird nur zu besonderer Vorsicht geraten.