Erick Estrada vom Ministerium fĂŒr öffentliche Sicherheit in Texas schilderte im GesprĂ€ch mit dem Sender CNN die ersten Erkenntnisse zum Hergang der Tat. Der VerdĂ€chtige habe zunĂ€chst in der Wohnung seiner Großmutter auf die Frau geschossen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, ihr Zustand war laut CNN kritisch.

Nur vorlÀufige Informationen

Anschließend sei der SchĂŒtze mit einem Auto zur Schule gefahren und habe dort einen Unfall verursacht, sagte Estrada. Der junge Mann habe dann das Auto verlassen und sei mit einer Schutzweste bekleidet sowie mit einem Rucksack und einem Gewehr in die Schule eingedrungen. Dort habe er das Feuer eröffnet. Der 18-JĂ€hrige sei dann vom Sicherheitspersonal der Schule gestellt worden. Estrada betonte, dass es sich um vorlĂ€ufige Informationen handele.

Die Grundschule war nach der Attacke abgeriegelt und von Einsatzfahrzeugen umgeben. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Krankentragen aus dem GebĂ€ude gerollt wurden. Eltern irrten auf der Suche nach ihren Kindern umher. Eine Frau, deren Nichte zunĂ€chst noch vermisst wird, wartete im Auto vor einem nahe gelegenen Krankenhaus. "Wir wissen nicht, wo sie ist", sagte sie dem Lokalsender Kens5. "Es ist nicht typisch fĂŒr meine Nichte, sich nicht zu melden. Ihr Telefon ist aus."

TĂ€ter verschanzte sich im Inneren

Wie das Heimatschutzministerium mitteilte, wurde ein Beamter der US-Grenzkontrolle bei dem Shooting verletzt. Demnach wurden EinsatzkrĂ€fte des in Uvalde stationierten Grenzschutzes zu Hilfe gerufen. Sie seien bei ihrer Ankunft in der Schule von dem TĂ€ter beschossen worden, der sich im Inneren des GebĂ€udes verschanzt hatte. "Ihr eigenes Leben riskierend, brachten sich die Grenzkontrollbeamten vor Ort zwischen den SchĂŒtzen und Kinder, um die Aufmerksamkeit des SchĂŒtzen von potenziellen Opfern abzulenken und Leben zu retten", erklĂ€rte eine Sprecherin des Ministeriums auf Twitter.

Erneut hinterlĂ€sst in den USA ein Massaker Fassungslosigkeit und die Frage nach dem Motiv, ausgerechnet in einer Grundschule nach Opfern zu suchen. AmoklĂ€ufe, auch an Schulen, kommen in den USA mit trauriger RegelmĂ€ĂŸigkeit vor. PrĂ€sident Biden ordnete an, bis einschließlich Samstag die Flaggen auf allen öffentlichen GebĂ€uden in den USA auf halbmast zu setzen.

Biden zeigt immer wieder mit dem Finger auf den US-Kongress, wenn es um strengere Waffengesetze geht. Viele Republikaner lehnen schĂ€rfere Regulierungen ab - die Waffenlobby ist in den USA sehr mĂ€chtig. FĂŒr weitreichende GesetzesĂ€nderungen fehlen Bidens Demokraten die nötigen Stimmen im US-Senat. AmoklĂ€ufe, auch an Schulen, kommen in den USA in trauriger RegelmĂ€ĂŸigkeit vor.

Tat erinnert an Sandy-Hook-Massaker

Schon vor knapp zehn Jahren hatte das Massaker an der Sandy Hook Grundschule in Connecticut besondere ErschĂŒtterung in den USA ausgelöst: Im Dezember 2012 hatte ein 20-JĂ€hriger dort um sich geschossen, 20 Schulkinder und sechs LehrkrĂ€fte wurden getötet. Und erst vor gut einer Woche hatte ein SchĂŒtze mit einem Sturmgewehr in Buffalo im US-Bundesstaat New York in einem Supermarkt das Feuer eröffnet, zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert - elf der 13 Opfer waren schwarz.