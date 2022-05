Dem Hersteller des Affenpocken-Impfstoffs Imvanex zufolge ist bei dem aktuellen Ausbruch nicht mit einem Mangel des Vakzins zu rechnen. "Wir glauben, dass wir die weltweite Nachfrage bedienen k├Ânnen ohne weitere Investitionen in unsere Produktionsanlagen", sagte ein Sprecher des Unternehmens Bavarian Nordic, Rolf Sass S├Şrensen, am Mittwoch im Gespr├Ąch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Das Unternehmen verf├╝gt ├╝ber die einzige Zulassung f├╝r ein Vakzin gegen die Affenpocken weltweit. M├Âglich sei derzeit die Produktion von 30 Millionen Dosen j├Ąhrlich, sagte S├Şrensen. Die Zulassung f├╝r Affenpocken beschr├Ąnkt sich jedoch auf die USA und Kanada. Eine Zulassung in der EU sei in Planung, sagte S├Şrensen. Beispielsweise in Gro├čbritannien werde das Vakzin aber auch "Off-Label", also ohne entsprechende Zulassung, eingesetzt.

Vor Hortung wird gewarnt

Die Afrikanische Gesundheitsbeh├Ârde f├╝r Ansteckende Krankheiten (CDC) warnte vor einer Hortung von Impfstoffen in den westlichen Staaten. Ahmed Ogwell, stellvertretender CDC-Direktor, appellierte am Donnerstag in Addis Abeba, Lehren aus der Anfangszeit der Corona-Pandemie zu ziehen. "Wir hoffen, dass Impfstoff vor allem dort verf├╝gbar ist, wo das Risiko am h├Âchsten ist - nicht dort, wo man besonders viel f├╝r ihn bezahlen kann." Affenpocken-Infektionen beim Menschen waren bislang vor allem aus Regionen West- und Zentralafrikas bekannt.

Die angek├╝ndigten bis zu 40.000 Dosen eines Pockenimpfstoffs zur etwaigen Anwendung in Deutschland k├Ânnten laut dem Pr├Ąsidenten der Gesellschaft f├╝r Virologie knapp bemessen sein. "Dennoch ist das ein guter Anfang, insbesondere f├╝r Impfungen im Bereich bekannter Infektionscluster, wodurch man das Ausbruchsgeschehen wahrscheinlich deutlich eingrenzen kann", sagte Ralf Bartenschlager vom Universit├Ątsklinikum Heidelberg der dpa.

Lauterbach bef├╝rchtet Stigmatisierung schwuler M├Ąnner

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnte vor einer Stigmatisierung schwuler M├Ąnner im Zusammenhang mit den Affenpocken. Es m├╝sse verhindert werden, "dass Menschen stigmatisiert werden, die homosexuell sind und Sex mit M├Ąnnern haben", sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". "Das ist einfach wichtig zu sagen: Es kann jeden treffen."