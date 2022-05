Das FLI schreibt, dass es bisher weder Studien noch gemeldete F├Ąlle gebe, bei denen sich Haustiere wie Katze, Hund oder Hamster infiziert h├Ątten. "Lediglich f├╝r Kaninchen konnte experimentell gezeigt werden, dass sie an Affenpocken erkranken." Es sei aber nicht auszuschlie├čen, dass auch andere Haustierarten empf├Ąnglich sind, schreibt das FLI. "Soweit m├Âglich sollten Haustiere aus der direkten Umgebung von erkrankten Personen ausgeschlossen werden."

Affenpocken-Infektionen beim Menschen in West- und Zentralafrika

Affenpocken sind eine Viruserkrankung. Der Erreger wurde erstmals 1958 in einem d├Ąnischen Labor bei Affen nachgewiesen - daher der Name Affenpocken. Fachleute vermuten allerdings, dass der Erreger eigentlich in H├Ârnchen und Nagetieren zirkuliert. Affen gelten - wie auch der Mensch - als sogenannte Fehlwirte. Affenpocken-Infektionen beim Menschen waren bislang vor allem aus Regionen West- und Zentralafrikas bekannt.