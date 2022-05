Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat vor einer Stigmatisierung schwuler MĂ€nner im Zusammenhang mit den Affenpocken gewarnt. Es mĂŒsse verhindert werden, "dass Menschen stigmatisiert werden, die homosexuell sind und Sex mit MĂ€nnern haben", sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". "Das ist einfach wichtig zu sagen: Es kann jeden treffen."

Zuvor hatte der Sprecher der Deutschen Aidshilfe, Holger Wicht, in einem "FAZ"-Podcast betont, es dĂŒrfe nicht der Eindruck entstehen, dass nur Schwule die Krankheit bekommen könnten oder sie gar Schuld an der Verbreitung wĂ€ren. So könnte das – auch von Lauterbach genutzte – Wort "Risikogruppe" so verstanden werden könnte, dass schwule MĂ€nner ein besonderes Risiko darstellen. Gemeint sei aber, dass diese MĂ€nner ein besonderes Risiko hĂ€tten, sich anzustecken. t-online sagte Wicht aber auch: "Herr Lauterbach gibt sich erkennbar MĂŒhe, nicht zu stigmatisieren."