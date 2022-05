Paris (dpa) - Auf der Autofahrt in den Frankreich-Urlaub geh├Ârt der l├Ąstige Stopp an den Mautstellen bisher noch dazu - zwischen Paris und der Normandie-K├╝ste sollen diese bald aber elektronischer Technik weichen.

Statt der bislang sechs Mautstationen, an denen aller Verkehr auf der vielbefahrenen K├╝stenautobahn A13 bislang zum Stillstand kommt, soll bis 2024 eine automatische Erfassung der Fahrzeuge installiert werden, k├╝ndigte der Autobahnbetreiber Sanef an. In den USA, Norwegen oder Portugal wird eine solche Technik bereits verwendet, in Frankreich gibt es einen ersten Test auf einem Abschnitt der A4 zwischen Saarbr├╝cken und Metz.