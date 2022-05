In Nepal ist ein Passagierflugzeug im Himalaya-Gebirge zerschellt. An Bord waren vor allem Touristen ÔÇô darunter auch Deutsche.

Unter den Todesopfern des Flugzeugabsturzes im Himalaya sind zwei Personen aus Deutschland . Nach dpa-Informationen handelt es sich um einen Mann und eine Frau aus Hessen, weitere Angaben lagen zun├Ąchst nicht vor. Zuvor hatte das Ausw├Ąrtige Amt best├Ątigt, dass zwei Deutsche an Bord waren. Man stehe mit den nepalesischen Beh├Ârden sowie den Angeh├Ârigen in engem Austausch und unterst├╝tze die Angeh├Ârigen konsularisch, hie├č es.

Das Passagierflugzeugs mit 22 Menschen an Bord war am Sonntagmorgen vom Radar verschwunden. Inzwischen haben Such- und Rettungskr├Ąfte des Milit├Ąrs in Nepal 15 Leichen gefunden. Die Absturzstelle der Maschine befinde sich im Vorgebirge des Himalaja im Distrikt Mustang im Norden des Landes, teilte ein Armeesprecher auf Twitter mit. Ein Mitarbeiter des Bergungsteams vor Ort auf rund 4.000 Metern sagte, dass die Chance, ├ťberlebende zu finden, sehr klein sei. Die Szene sei herzzerrei├čend.