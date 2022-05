Leichen nach Flugzeugabsturz im Himalaya gefunden

Der Flieger verschwand auf dem Weg zu einem Touristenziel in Nepal vom Radar. Die Armee hat das Wrack im Vorgebirge des Himalaya entdeckt. An Bord waren auch Deutsche – nun wurden die ersten Leichen entdeckt.

Nach dem Verschwinden eines Passagierflugzeugs mit 22 Menschen an Bord haben Such- und RettungskrĂ€fte des MilitĂ€rs in Nepal 12 Leichen gefunden. Das sagte ein Sprecher der nepalesischen Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Absturzstelle der Maschine befinde sich im Vorgebirge des Himalaya im Distrikt Mustang im Norden des Landes, teilte ein Armeesprecher auf Twitter mit. Ein Mitarbeiter des Bergungsteams vor Ort auf rund 4.000 Metern sagte der dpa, dass die Chance Überlebende zu finden, sehr klein sei. Die Szene sei herzzerreißend.

Womöglich zwei Deutsche an Bord

Nepalesischen Angaben zufolge könnten auch Deutsche an Bord der Maschine gewesen sein. Aus dem AuswĂ€rtigen Amt in Berlin hieß es am Sonntag, die deutsche Botschaft in Kathmandu bemĂŒhe sich mit Hochdruck um AufklĂ€rung und stehe dazu mit den nepalesischen Behörden in Kontakt.