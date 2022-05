Kriminalit├Ąt Verdacht auf Millionenbetrug mit Corona-Hilfen Von dpa 31.05.2022 - 17:06 Uhr Lesedauer: 3 Min. Ein Diensthundef├╝hrer der Polizei geht mit einem Sp├╝rhund zu einem Wohnhaus in Wiesmoor. Es geht um den Verdacht des Betrugs bei Corona-Hilfen. (Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa./dpa)

Wiesmoor (dpa) - Systematisch sollen mutma├čliche Betr├╝ger in vier Bundesl├Ąndern w├Ąhrend der Corona-Pandemie Sofort- und ├ťberbr├╝ckungshilfen falsch abgerechnet und so einen Schaden in Millionenh├Âhe verursacht haben.

Wegen des Verdachts auf bandenm├Ą├čigen Betrug durchsuchten Polizei und Staatsanwaltschaft bei einem gro├č angelegten Einsatz am Dienstag 25 Objekte von f├╝nf Hauptbeschuldigten in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Hamburg - mit mehr als der H├Ąlfte der Durchsuchungen lag der Schwerpunkt des Einsatzes in Ostfriesland in Niedersachsen, wie Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabr├╝ck, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Rund 120 Kr├Ąfte und auch Sp├╝rhunde waren im Einsatz.

Verdacht auf ein kriminelles Netzwerk

Neben Firmen und Privath├Ąusern wurde auch eine privat betriebene Sporthalle im ostfriesischen Wiesmoor durchsucht. Beamte trugen am Vormittag Umzugskartons und Bildschirme aus der Halle und luden sie in Einsatzwagen. Wie der "Spiegel" und die "Ostfriesen-Zeitung" berichteten, soll die Halle Sitz einer Consultingfirma sein, deren Betreiber im Zentrum der Ermittlungen steht. Die Polizei machte zu ihm und den vier weiteren Hauptverd├Ąchtigen im Alter zwischen 26 und 62 Jahren keine weiteren Angaben. Niemand wurde festgenommen. Aber: "Der Verdacht steht im Raum, dass es sich hier um ein mutma├člich kriminelles Netzwerk handelt", sagte Ellermann.

Die M├Ąnner stehen im Verdacht, f├╝r eigene Zwecke und f├╝r beauftragte Unternehmen w├Ąhrend der Corona-Pandemie mit "bewusst falschen Angaben" in 104 F├Ąllen bei den Corona-Soforthilfen und in 259 F├Ąllen bei den darauffolgenden ├ťberbr├╝ckungshilfen insgesamt rund 26 Millionen Euro in Niedersachsen und weiteren Bundesl├Ąndern beantragt zu haben. Noch werde ermittelt, wie hoch genau der Betrag an mutma├člich illegal geflossenen Zahlungen gewesen sei und inwieweit auch die beauftragten Kleinunternehmen davon wussten, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittler gehen aber bereits von einem mutma├člichen Schaden von mehreren Millionen Euro aus.