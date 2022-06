Heard zeigt sich zutiefst entt├Ąuscht. "Die Entt├Ąuschung, die ich heute f├╝hle, kann man nicht in Worte fassen", schrieb Heard am Mittwoch via Kurznachrichtendienst Twitter. Dass die Jury ihr trotz eines "Bergs an Beweisen" gr├Â├čtenteils nicht geglaubt habe, breche ihr Herz. Zudem sehe sie das Urteil als einen "R├╝ckschritt" f├╝r andere Frauen in ├Ąhnlicher Situation.

"Ich bin traurig, dass ich den Prozess verloren habe. Aber ich bin noch trauriger, dass ich anscheinend ein Recht verloren habe, von dem ich davon ausgegangen war, dass ich es als Amerikanerin habe - frei und offen zu sprechen."

Depp: Habe mein Leben zur├╝ck bekommen

Johnny Depp bedankte sich bei der Jury und seinem Anwaltsteam. "Diese Jury hat mir mein Leben zur├╝ckgegeben", hie├č es in einer Mitteilung von Depp. "Das Ziel, diesen Prozess voranzubringen, war von Anfang an, die Wahrheit ans Licht zu bringen - egal wie es ausgehen w├╝rde. Die Wahrheit zu sagen war etwas, was ich meinen Kindern und all denjenigen, die mich immer unterst├╝tzt haben, geschuldet habe. Jetzt wo ich das geschafft habe, f├╝hle ich eine inneren Frieden in mir." F├╝r ihn habe nun ein neues Kapitel in seinem Leben begonnen. "Das Beste kommt erst noch."

Jury besteht aus f├╝nf M├Ąnner und zwei Frauen

Das Urteil der Jury, f├╝nf M├Ąnner und zwei Frauen, fiel nach dreit├Ągigen Beratungen. Im Kern der von Depp eingereichten Zivilklage ging es um einen 2018 von der "Washington Post" ver├Âffentlichten Kommentar, in dem sich Heard als Opfer h├Ąuslicher Gewalt beschrieb. Depp wurde darin von ihr nicht namentlich genannt, aber der "Fluch der Karibik"-Star sah sich damit als Opfer von Falschaussagen gebrandmarkt und klagte wegen Verleumdung auf 50 Millionen Dollar Schadenersatz. Heard holte zur Gegenklage mit einer 100 Millionen Dollar-Forderung aus. Sie machte geltend, dass Depps Ex-Anwalt Adam Waldman mit einer Schmutzkampagne ihrem Ansehen geschadet habe.

Die Urteilsfindung drehte sich um komplizierte Rechtsfragen wie Redefreiheit, Vorsatz oder Rufsch├Ądigung - aber ebenso standen die Glaubw├╝rdigkeit der Hollywood-Stars und die gegenseitigen Missbrauchsvorw├╝rfe auf dem Pr├╝fstand. Wochenlang hatten die Anw├Ąlte beider Seiten Anschuldigungen von sexuellem Missbrauch, k├Ârperlicher Gewalt, L├╝gen und Drogenexzessen vorgebracht, unterlegt von Dutzenden Zeugenaussagen, schockierenden Handyvideos, Tonaufzeichnungen mit derben Beschimpfungen und Fotos mit Bluterg├╝ssen.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Heard hatte im Zeugenstand zahlreiche Vorf├Ąlle von angeblichem Missbrauch geschildert. Der Schauspieler betonte dagegen unter Eid, er habe in seiner Beziehung mit Heard "niemals" k├Ârperliche Gewalt angewendet. Depps Anw├Ąlte stellten Heard als notorische L├╝gnerin dar, deren Aussagen man nicht trauen k├Ânnte.

Heards Anwalt Benjamin Rottenborn wiederum zeichnete ein Bild von Depp als w├╝tendem, aggressivem Mann, der vor allem unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen zum "Monster" geworden sei. Ein Urteil gegen Heard w├Ąre eine niederschmetternde Botschaft f├╝r Missbrauchsopfer auf der ganzen Welt, warnte Rottenborn.