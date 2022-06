Die zentralen Feierlichkeiten finden in London statt. Die K├Ânigin dankte ihren Landsleuten f├╝r die bevorstehende Feier. "Ich wei├č, dass bei diesen festlichen Anl├Ąssen viele sch├Âne Erinnerungen entstehen werden", hie├č es in einer Gru├čbotschaft der 96 Jahre alten Monarchin, die der Palast in der Nacht zum Donnerstag ver├Âffentlichte.

Der Besuch des in die USA ausgewanderten Ehepaars in der alten Heimat hatte vor allem in den konservativen britischen Medien Angst vor einer "Sussex-Bombe" ausgel├Âst - dass Meghan und Harry, die sich j├╝ngst von einem Netflix-Filmteam begleiten lie├čen, das Jubil├Ąum mit egoistischen Auftritten ├╝berschatten k├Ânnten. Nun deuten die Zeichen eher auf einen Familienfrieden hin. Denn auch am Freitag bei einem Dankgottesdienst f├╝r die Queen in der Londoner Kathedrale St. Paul's sowie am Samstagabend bei einer gro├čen Party mit Musikstars und Promis am Buckingham-Palast wird das Paar erwartet.