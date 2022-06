ZunĂ€chst blieb der große Andrang auf Sylt noch aus. Alles sei unauffĂ€llig angelaufen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Donnerstag. Probleme mit ĂŒberfĂŒllten ZĂŒgen gab es demnach ebenfalls nicht. "Alles in allem ein normaler Tag." Wie sich die Situation am Pfingstwochenende entwickle, könne man zwar noch nicht abschĂ€tzen. Man sei jedoch gut vorbereitet und habe unter anderem zusĂ€tzliche Doppelstockwagen und verlĂ€ngerte ZĂŒge im Einsatz.

Die aktuellen Aufrufe, Sylt zu zerstören, Sylt zu entern, wecken bei manchen Erinnerungen an 1995, als Autonome dazu aufgerufen hatten, mit dem damals neuen 15-Mark-Wochenend-Ticket der Bahn dorthin zu fahren und "Chaos" zu verbreiten. Mehrere Dutzend Randalierer wurden an einem Wochenende Ende MĂ€rz 1995 am Bahnhof Westerland festgenommen, die zuvor in zwei ZĂŒgen der Deutschen Bahn randaliert hatten.

Die "Insel der Schönen und Reichen"

Man hoffe natĂŒrlich, dass es nicht zu Problemen kommt, "die leider angekĂŒndigt sind", sagte Unternehmer Hellner. Auf etwaige Chaostage will die Insel dennoch vorbereitet sein. "Es hat einige GesprĂ€che gegeben in verschiedenen Kreisen." Wenn es so weit kommen solle, sei es auch eine Sache des Landes und des Bundes. "Die mĂŒssen uns dann auch unterstĂŒtzen."

Dass sich die Menschen immer noch so am Klischee der "Insel der Schönen und Reichen" abarbeiten, löst bei vielen GĂ€sten und Insulanern nur KopfschĂŒtteln aus. Hellners Kollege im Vorstand der "Sylter Unternehmer" Ole König, schrieb neulich in der "Zeit": "Jene, die uns heimsuchen wollen, haben falsche Vorstellungen von Sylt. Das hier ist kein Reichen-Zoo, in dem MillionĂ€re und MilliardĂ€re herumstolzieren!"

Und auch Marketing-GeschĂ€ftsfĂŒhrer Luft stellte fest: "Jeder der Sylt kennt, weiß, wie heterogen unsere Insel ist". Man freue sich grundsĂ€tzlich ĂŒber alle GĂ€ste. Und tatsĂ€chlich: Zwar haben auf Sylt einige Reiche und Prominente einen millionenteuren Zweitwohnsitz oder logieren in einem der Luxushotels. Aber es gibt eben auch mehrere CampingplĂ€tze, Jugendherbergen, gĂŒnstige Pensionen und Ferienwohnungen, die auch nicht teurer sind als auf anderen Inseln.