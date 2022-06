Nach Bayerns Ministerpr├Ąsident Markus S├Âder (CSU) hat auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) den Ort des Zugungl├╝cks in Garmisch-Partenkirchen besucht. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG, Richard Lutz, ├Ąu├čert er sich zu dem Ungl├╝ck.

"Wir stehen tief bewegt an der Unfallstelle", so Wissing. Er spreche allen Angeh├Ârigen sein Bedauern aus. "Es ist ergreifend zu sehen, welche dramatischen Ausma├če dieses Ungl├╝ck genommen hat", so Wissing. Der Unfall werde weiter aufgearbeitet.