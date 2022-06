Pfingsten herrscht in der Regel immer reger Betrieb bei der Bahn. In diesem Jahr kommt noch das 9-Euro-Ticket hinzu, mit dem Inhaber jeweils in den Monaten Juni, Juli und August mit dem öffentlichen Personennahverkehr durch ganz Deutschland fahren können. Das Pfingstwochenende gilt als erste BewĂ€hrungsprobe fĂŒr diese Rabattaktion. Verkehrsunternehmen hatten angekĂŒndigt, dass etwa die Fahrradmitnahme nicht immer und ĂŒberall möglich sein werde.

FahrgÀste drÀngen sich auf dem Bahnsteig im Westerland auf Sylt: Nicht alle, die mit dem Zug reisen wollten, konnten das auch. (Quelle: Axel Heimken/dpa-bilder)

"Das Chaos war vorherzusehen", sagte Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn am Samstag. Besonders dramatisch sei die Situation in den Regionalbahnen Richtung Ostsee sowie in Hamburg und Bremen. In Hamburg gab die Metronom Eisenbahngesellschaft bekannt, dass bis Pfingstmontag eine Fahrradmitnahme ausgeschlossen sei.

Auch Bundespolizisten im Einsatz

In Berlin und Brandenburg sprachen Reisende von "krachend vollen ZĂŒgen" insbesondere in Richtung Ostsee. In der App des "DB Navigators" hieß es bei Regionallinien nach Rostock oder Stralsund etwa, es werde eine "außergewöhnlich hohe Auslastung erwartet".

Menschen steigen in Berlin in einen Zug nach Rostock: Auch Polizeibeamte waren im Einsatz. (Quelle: Monika Skolimowska/dpa-bilder)

Am Berliner Hauptbahnhof waren Bundespolizisten verstĂ€rkt auf den Bahnsteigen unterwegs. Es sei eine hohe Zahl von Reisenden zu verzeichnen, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin. "Wir stehen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bahn im stĂ€ndigen Austausch, um deren Maßnahmen – falls erforderlich – zu unterstĂŒtzen." So hĂ€tten Beamte am Freitag geholfen, als ZĂŒge nach Stralsund und Rostock ĂŒberfĂŒllt gewesen und Reisende gebeten worden seien, auszusteigen.