Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Nach der Bergung der Todesopfer vom Ort des Zugungl├╝cks in Garmisch-Partenkirchen konzentrieren sich die Helfer nun auf die Aufr├Ąumarbeiten. Die Polizei ging am Samstag nicht davon aus, dass noch weitere Tote gefunden w├╝rden.

Laut Polizei soll die Bundesstra├če neben den Gleisen voraussichtlich bis Mitte der Woche einseitig gesperrt bleiben. Von der Autobahn 95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen werde der Verkehr in Sindelsdorf (Landkreis Weilheim-Schongau) abgeleitet.

Unklar ist weiterhin, weshalb die Regionalbahn am Freitagmittag kurz nach ihrer Abfahrt in Richtung M├╝nchen aus den Gleisen sprang. Eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug hatte es zuvor nicht gegeben.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der mit Bahnchef Richard Lutz am Samstag den Ungl├╝cksort besuchte, versprach eine umfangreiche Aufarbeitung des Ungl├╝cks. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) zufolge waren alle Experten vor Ort der Meinung, "dass die wahrscheinlichste Ursache ein technischer Defekt am Gleis oder am Zug sein m├╝sste".