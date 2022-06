Aktualisiert am 07.06.2022 - 15:13 Uhr

Tödlicher Unfall im Umspannwerk - Stromausfall in Kalkar

Kalkar/Kleve (dpa) - Nach einem tödlichen Arbeitsunfall in einem Umspannwerk in Kalkar war die gesamten Stadt am Niederrhein (Kreis Kleve) zeitweise ohne Strom.