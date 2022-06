Aktualisiert am 09.06.2022 - 13:38 Uhr

Aktualisiert am 09.06.2022 - 13:38 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Was ├╝ber den Todesfahrer von Berlin bekannt ist

Berlin (dpa) - Der Todesfahrer in Berlin hatte nach Erkenntnissen der Polizei in der Vergangenheit psychische Probleme.

"Die genauen Umst├Ąnde m├╝ssen im Rahmen der laufenden Ermittlungen noch gekl├Ąrt werden", sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) im Abgeordnetenhaus. Der jetzt 29-j├Ąhrige Mann armenischer Herkunft sei 2015 in Deutschland eingeb├╝rgert worden. Bei der Polizei sei er mehrfach aufgefallen, es habe Ermittlungen gegeben wegen K├Ârperverletzung, Hausfriedensbruchs und Beleidigung.

Der Mann befinde sich im Polizeigewahrsam und werde am Donnerstag einem Richter vorgef├╝hrt, sagte Spranger. Der Richter kann einen Haftbefehl ausstellen, so dass der Mann in Untersuchungshaft kommt. "Die Ermittlungen werden von der Mordkommission gef├╝hrt und laufen auf Hochtouren. Die Ma├čnahmen vor Ort sind abgeschlossen."