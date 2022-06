Eines ist f├╝r die Beamten sicher: Eine psychische Erkrankung des Autofahrers hat dazu gef├╝hrt, dass der 29-J├Ąhrige am Mittwoch ├╝ber Gehwege des Ku'damms und der Tauentzienstra├če in Menschengruppen gerast ist. Der Mann kommt in eine psychiatrische Einrichtung. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord in einem Fall und versuchten Mord in 17 F├Ąllen vor.