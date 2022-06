"Solche Szenen dĂŒrfen sich nicht wiederholen"

Probleme gibt es aber offenbar nicht nur bei der Verarbeitung des GepÀcks. Wie dieses auf Twitter verbreitete Video einer Reisenden zeigt, bildeten sich am Freitag auch an den Check-in-Schaltern und den Sicherheitsschleusen in Heathrow lange Schlangen:

"In der Pandemie sind die Fluggesellschaften massiv geschrumpft und sehen sich jetzt mit einer aufgestauten Nachfrage konfrontiert", sagte Staatsminister Simon Clarke dem Sender Sky News. "Das Ergebnis sehen wir jetzt". Clarke rief die FlughĂ€fen und -gesellschaften dazu auf, ihre KapazitĂ€ten und DienstplĂ€ne fĂŒr die Reisezeit anzupassen: "Solche Szenen wie an manchen unserer FlughĂ€fen in den vergangenen Wochen dĂŒrfen sich nicht wiederholen." Lange Schlangen gab es am Wochenende "Daily Mail" zufolge auch an den FlughĂ€fen Stansted, Manchester und Bristol.

In Großbritannien wollen mehr als 50.000 Eisenbahner streiken

Chaos zur Reisezeit droht auch an deutschen FlughĂ€fen. Laut Flughafenverband ADV sind ein FĂŒnftel der Stellen beim Bodenpersonal nicht besetzt. Um die Lage zu stabilisieren, dĂŒnnen die Airlines jetzt ihre FlugplĂ€ne aus. So streicht die Lufthansa im Juli 900 FlĂŒge an den Drehkreuzen Frankfurt und MĂŒnchen, ihre Billigtochter Eurowings kappt mehrere hundert Verbindungen. Der britische Billigflieger Easyjet streicht von Juni bis August vom und zum Berliner Flughafen rund 1.000 FlĂŒge. Weitere AusfĂ€lle sind möglich.