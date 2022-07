Hitze: Von 20 bis 40 Grad – wie bedrohlich sind die schwankenden Temperaturen?

20 bis fast 40 Grad Wie bedrohlich sind die schwankenden Temperaturen? Von Josephin Hartwig 14.07.2022 - 12:06 Uhr Lesedauer: 2 Min. Hitzewelle bef√ľrchtet: Ein US-Wettermodell sagt mehr als 40 Grad Celsius voraus, aber wie wahrscheinlich ist dies? (Quelle: t-online)

Fast t√§glich √§ndern sich die Temperaturen: Mal steigen sie enorm, dann fallen sie wieder. Was genau bedeutet das f√ľr die kommenden Jahre?

In Deutschland ist seit Wochen extremes Wetter angesagt: Mal muss sich die Bev√∂lkerung auf hei√üe Tage mit bis zu 40 Grad einstellen, dann weht wieder eine leichte Brise bei rund 20 Grad. Ist das der Zustand, an den wir uns in den kommenden Jahren gew√∂hnen m√ľssen?

"Es gibt derzeit wirklich massive Unterschiede", erkl√§rt Meteorologe Markus Boljahn vom Wetterdienst DTN im Gespr√§ch mit t-online. Auf Sylt etwa reiche das Thermometer heute nur an die 17/18 Grad heran. In Freiburg erwarte man hingegen bis zu 36 Grad. Das liege daran, dass eine Kaltfront √ľber Deutschland schwebe, Polarluft komme im Norden an. Im S√ľden aber sei es die subtropische Luft, die f√ľr sehr warme Tage sorge. "Das gibt es sonst nicht so oft, dass die Temperaturen so auseinander gehen", so Boljahn.

T√§gliche Schwankungen seien allerdings gar nicht so ungew√∂hnlich, erkl√§rt der Meteorologe. "In unseren Breiten sind Wetterwechsel eher der Normalzustand, Best√§ndigkeit ist selten." Inzwischen sei es aber zu etwas Besonderem geworden, dass die hei√üen Tage zunehmen und Saharaluft in Deutschland f√ľr hohe Temperaturen sorgt.

Hei√ü oder k√ľhl? Die Temperaturen schwanken derzeit fast t√§glich. (Quelle: Olaf Schuelke/imago-images-bilder)