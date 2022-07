Erste extreme Hitze! So wird heute das Wetter in Deutschland

Weit über 30 Grad Erste extreme Hitze – so wird das Wetter heute Von t-online Aktualisiert am 18.07.2022 - 09:17 Uhr Lesedauer: 1 Min. Auf Deutschland rollt am Montag eine Hitzewelle zu. (Symbolfoto) (Quelle: Sebastian Willnow/dpa-bilder)

In fast ganz Deutschland werden am Montag hohe Temperaturen erwartet. Vor allem in einer Region sollen die Thermometerwerte bei deutlich über 30 Grad liegen.

Auf Deutschland rollt am Montag eine Hitzewelle zu: Zum Wochenbeginn werden in weiten Teilen des Landes Temperaturen bis zu 30 Grad erwartet. Vor allem im äußersten Westen und Südwesten werden laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) die Temperaturen auf bis zu 37 Grad steigen. In den restlichen Regionen sollen die Temperaturen bei 29 bis 34 Grad liegen.

Kühler soll es lediglich an den Küsten mit Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad werden. Der Dienst "Wetter.com" warnt davor, in besonders heißen Regionen zu früh die Fenster zum Lüften zu öffnen, da in vielen Regionen die Höchsttemperaturen erst am späten Nachmittag bis Abend erreicht werden. Die Nacht zum Dienstag soll klar werden bei Tiefstwerten zwischen 19 und 11 Grad.