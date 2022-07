Feuer in Spanien: Waldbrände wüten auf Teneriffa – Orte evakuiert

Brände haben bereits Zehntausende Hektar zerstört

Alle Waldbrände in Spanien waren inzwischen gelöscht oder weitgehend unter Kontrolle – bis auf den Brand auf Teneriffa und zwei Feuer, die am Samstag in Yunquera nordöstlich von Madrid sowie in Olmeda del Rey südöstlich der Hauptstadt ausgebrochen waren und am Sonntag von insgesamt 235 Einsatzkräften bekämpft wurden.