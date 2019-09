Razzia auf Campingplatz

Ermittlungen gegen 56-Jährigen wegen Kinderpornografie

18.09.2019, 11:28 Uhr | dpa, jp

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln in Herford gegen einen 56 Jahre alten Mann. Er wird verdächtigt Kinderpornografie zu besitzen. Die Polizei durchsuchte bereits seine Wohnung und Wohnwagen.

Gegen einen 56-jährigen Herforder wird wegen des Verdachts des Besitzes von Kinderpornografie ermittelt. Aufgrund eines anonymen Hinweises an die Polizei sei am Montag seine Wohnung durchsucht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.



Wie das "Westfalen-Blatt" berichtet, wurden zeitgleich auch zwei Wohnwagen des Verdächtigen auf einem Campingplatz durchsucht und sichergestellt. "Es handelt sich hierbei aber sicher nicht – wie zunächst befürchtet – um ein zweites Lügde", sagte ein Polizist dem "Westfalen-Blatt".







Bei dem Es seien erhebliche Datenmengen, unter anderem mehrere hunderte CDs, sichergestellt worden. Die Ermittlungen in dem Verfahren stünden am Anfang, sagte die Staatsanwaltschaft. Die Auswertung der Daten werde auf Grund der Anzahl an Daten einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Mann hat keine Vorstrafen und soll laut "Westfalen-Blatt" im Polizeiverhör gestanden haben. Nach der Befragung kam er auf freien Fuß.