Bedrohung mit Messer

Abschiebung von Familie eskaliert – SEK nimmt Frau fest

25.11.2020, 13:04 Uhr | sje, t-online

Eine Frau und ihre Kinder sollten am frühen Morgen aus Kassel abgeschoben werden. Die Situation eskalierte, die Polizei rückte an. Nachdem alle Gesprächsversuche scheiterten, griff das SEK ein.

In Kassel ist am frühen Morgen die Abschiebung einer Familie eskaliert. Es soll sich um eine 38-Jährige Frau und ihre vier und elf Jahre alten Kindern handeln. Nach Angaben der Polizei Hessen entwickelte sich in der Gemeinschaftsunterkunft eine Bedrohungslage, auch ein Messer sei involviert gewesen. Die Polizei unterstützte daher mit Spezialeinheiten.

Speziell geschulte Beamte versuchten zunächst, ein Gespräch herzustellen. Letztlich erfolgte jedoch der Zugriff durch das SEK. Die Frau wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Zur Behandlung ihrer Verletzungen und zur psychiatrischen Versorgung kam sie in ein Krankenhaus. Die Kinder wurden in Obhut genommen. Der Bereich um die Unterkunft im Stadtteil Bettenhausen war während des Einsatzes abgesperrt.