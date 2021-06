Herzinfarkt nach Taser-Einsatz

Polizist wegen Tötung von Ex-Fußballprofi Atkinson verurteilt

29.06.2021, 18:43 Uhr | AFP, dpa

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird ein britischer Polizist wegen Totschlags im Dienst verurteilt. Der Beamte habe Fußball-Profi Dalian Atkinson zu lange getasert, befand das Gericht. Medien ziehen Parallelen zum Fall George Floyd.

Fünf Jahre nach dem Tod des ehemaligen britischen Fußball-Profis Dalian Atkinson ist ein Polizist wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der 43-Jährige muss zwei Drittel der Strafe im Gefängnis verbüßen, bevor er eine vorzeitige Entlassung unter Auflagen beantragen kann, wie Richter Melbourne Inman am Dienstag verkündete.

Der Beamte war am vergangenen Mittwoch des Totschlags schuldig gesprochen worden. Das Gericht in Birmingham sprach ihn allerdings vom Vorwurf des Mordes frei. Der Polizist hatte den Ex-Profispieler im Jahr 2016 mit einem Elektroschockgerät getasert und zwei Mal gegen den Kopf getreten. Atkinson erlitt daraufhin einen Herzinfarkt und starb später im Krankenhaus.

Es ist der erste Fall seit mehr als 30 Jahren in Großbritannien, bei dem ein Polizist wegen Totschlags im Dienst verurteilt wird. Von britischen Medien wird die Tötung mit dem gewaltsamen Tod des US-Afroamerikaners George Floyd verglichen – auch Atkinson war dunkelhäutig.

Taser-Einsatz sechs Mal länger als erlaubt

Die Beamten waren im August 2016 zu einem Haus in der Stadt Telford in Westengland gerufen worden, um einen Streit zu schlichten. Der Polizist gab vor Gericht an, aufgrund von Atkinsons Verhalten Angst um sein Leben gehabt zu haben. Der Ex-Fußballer habe offenbar eine psychische Krise erlitten, Todesdrohungen ausgesprochen und eine Glastür eingeschlagen, berichtete der Angeklagte.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Beamte Atkinson 33 Sekunden lang und damit sechs Mal länger als üblich mit einem Elektroschockgerät taserte.

Atkinson hatte seine Karriere bei Ipswich Town begonnen, bevor er 1989 zu Sheffield Wednesday wechselte. Später spielte er für Real Sociedad San Sebastián und dann erneut in England für Aston Villa. Es folgten Stationen bei Fenerbahce Istanbul sowie bei Klubs in Saudi-Arabien und Südkorea.