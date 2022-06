Im Fall der Kindesentziehung in Paraguay hat ein Gericht den Weg f├╝r die R├╝ckkehr der beiden M├Ądchen nach Deutschland freigemacht. Das Familiengericht in der Hauptstadt Asunci├│n hob am Freitagabend (Ortszeit) Ausreiseverbote gegen die deutschen Kinder auf. Der Rechtsanwalt Stephan Schultheiss best├Ątigte auf Anfrage am Samstag einen entsprechenden Bericht der paraguayischen Zeitung "ABC Color". Die Ausreiseverbote waren ihm zufolge w├Ąhrend der Suche nach den M├Ądchen erlassen worden.