Abtreibungsdrama auf Malta Amerikanerin sitzt fest: "Ich will hier einfach nur lebend raus" Von afp , joh Aktualisiert am 23.06.2022 - 16:16 Uhr Lesedauer: 2 Min. Jay Weeldreyer und Andrea Prudente: Das Kind des Paars hat keine Ăśberlebenschance. (Quelle: privat/ Weeldreyer)

Abtreibungen sind auf Malta verboten: Eine Frau schwebt deshalb in Lebensgefahr. Ihr Baby ist nicht lebensfähig, beenden kann sie die Schwangerschaft nicht.

Eine US-amerikanische Touristin muss nach schwerwiegenden Komplikationen in der Schwangerschaft wegen des strikten Abtreibungsverbots in Malta um ihr Leben fürchten. "Sie hat große Angst", sagte der Partner von Andrea Prudente am Mittwoch. Das Paar befürchtet, dass Prudente wegen des nicht lebensfähigen Fötus in ihrem Bauch eine lebensgefährliche Blutvergiftung bekommt.

"Es fühlt sich wie eine grausame und unübliche Bestrafung an, die einer unschuldigen Frau auferlegt wird", sagte Prudentes Lebensgefährte Jay Weeldreyer der Nachrichtenagentur AFP am Telefon aus dem maltesischen Krankenhaus, in dem seine Freundin aufgenommen wurde. Prudente hatte während ihres Urlaubs auf Malta während der 16. Schwangerschaftswoche starke Blutungen bekommen. Im Krankenhaus wurde ihr gesagt, ihrem Kind gehe es gut.

Ein oder zwei Tage später platzte aber ihre Fruchtblase, wie Weeldreyer schilderte. Im Krankenhaus sei ihr gesagt worden, sie solle in 48 Stunden wiederkommen. Bei diesem Termin habe eine weitere Ultraschalluntersuchung bestätigt, "dass kein Fruchtwasser mehr da ist, das Baby wird... nicht überleben", obwohl sein Herz noch schlage, berichtete Weeldreyer. Aber eine Beendigung der Schwangerschaft lehnten die Ärzte wegen des vollständigen Abtreibungsverbots in Malta ab. "Ich will hier einfach nur lebend rauskommen", sagte Prudente.