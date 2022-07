Dresden: Ingenieur wegen Rüstungsexporten nach Russland zu Haftstrafe verurteilt

Aktualisiert am 16.07.2022 - 15:11 Uhr

Das Dresdner Oberlandesgericht hat einen Ingenieur aus dem Raum Leipzig wegen der illegalen Ausfuhr von Rüstungsgütern für russische Chemie- und Atomwaffenprogramme zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Nach Angaben einer Sprecherin sah es das Gericht am Freitag als erwiesen an, dass der Mann durch den wiederholten Verkauf militärisch nutzbarer Waren an ein von einem russischen Geheimdienst betriebenes Tarnfirmennetz gegen das deutsche Außenwirtschaftsgesetz verstieß.