Sachsen und Brandenburg: Feuerwehr kämpft weiter gegen Waldbrände

Der Experte plädierte dafür, Waldbrände nicht in allen Gebieten immer zu löschen. In einem deutschen Nationalpark bremse jedes Feuer die natürliche Entwicklung um Jahrzehnte aus. Anders sehe die Lage in den Kiefernwäldern etwa in Brandenburg aus. "Dort gibt es Flächen mit hoher Munitionsbelastung. Hier muss man sich entscheiden, ob man Brände löschen oder aufgeben und laufen lassen sollte."

Lage in Brandenburg entspannt sich etwas

In Brandenburg entspannte sich die Lage hingegen etwas: Der Großbrand in der Nähe der Stand Falkenberg war den Behörden zufolge unter Kontrolle. Glutnester hielten die Einsatzkräfte jedoch in Atem, wie der Landkreis Elbe-Elster am Nachmittag mitteile. Diese könnten jederzeit in offenes Feuer umschlagen. Am frühen Nachmittag passierte dies auch in einem Einsatzabschnitt.